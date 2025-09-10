Detenido en Torredembarra (Tarragona) por intentar robar a una mujer durante una venta de cocaína

TARRAGONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron en Torredembarra (Tarragona) el jueves pasado a un hombre de 42 años por presuntamente agredir e intentar robar dinero de forma violenta a una mujer a la que le acababa de vender tres gramos de cocaína, informan en un comunicado este miércoles.

Los agentes acudieron a una pelea cerca de las 23.35 horas, y posteriormente comprobaron que la mujer le pagó a él 150 euros por esa dosis de droga, y después de que el hombre se percatara de que tenía 200 euros más en billetes, se los intentó robar.

Por ello, los agentes denunciaron a la mujer por infringir la ley de Protección de Seguridad Ciudadana, y detuvieron al hombre por robo violento y delito contra la salud pública; finalmente, pasó a disposición judicial el pasado sábado.