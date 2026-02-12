Detenido un trabajador de la cárcel de Mas d'Enric (Tarragona) por presunto acoso sexual a compañeras

Archivo - Exterior del Centro Penitenciario de Mas d’Enric, a 12 de noviembre de 2025, en Tarragona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador del Centre Penitenciari Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), ha sido detenido por presunto acoso sexual a otras trabajadoras de la prisión, han informado fuentes de la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática a Europa Press.

Según ha avanzado 'Diari de Tarragona' y han confirmado las mismas fuentes, los Mossos d'Esquadra lo detuvieron este martes, 10 de febrero, en el marco de una investigación policial y judicial abierta por estos hechos.

Desde el departamento de Justicia aseguran que se han adoptado "las medidas sancionadoras pertinentes" respeto al trabajador, expresan su tolerancia cero ante cualquier tipo de conducta que vulnere la libertad de las personas y rechazan todo tipo de acoso.