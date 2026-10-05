Detenido 9 veces en un mes un presunto ladrón por robar en comercios de Girona

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido 9 veces en un mes por presuntamente robar en comercios de Girona, informan este lunes los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

Los Mossos le detuvieron los días 27 y 30 de septiembre por entrar a robar en dos establecimientos de la ciudad, y en poco más de un mes, lo han detenido hasta 9 veces, cuyos robos los ha cometido en tiendas y comercios de la ciudad, la mayoría en horario diurno.

La última detención fue el 1 de octubre cuando la policía fue alertada de que habían entrado a robar en una tienda, y tras ser registrado, constataron que se había llevado mochilas para bebés, dinero de la caja y una tablet.

Los días 27 y 30 de septiembre fue detenido por entrar a robar a una peluquería y a una tienda de ropa.

Tras acumular numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, pasó a disposición judicial el 2 de octubre.