Detenidos 32 miembros de una red por empadronamientos fraudulentos en la provincia de Tarragona

TARRAGONA, (16 EUROPA PRESS)

La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Vila-Seca (Tarragona), ha detenido a un total de 32 personas por ser supuestos miembros de una red dedicada a empadronar fraudulentamente a extranjeros en la provincia tarraconense.

Se han localizado un total de 17 domicilios y 40 empadronamientos falsos, la mayor parte de ellos en la localidad de Vila-Seca (Tarragona), siendo casi todos los inscritos extranjeros en situación irregular en España que pagaban entre los 400 y 600 euros por empadronamiento, informa este martes en un comunicado.

El modus operandi consistía en redactar y vender contratos de alquiler fraudulentos para conseguir empadronamientos en la provincia de Tarragona y que posteriormente utilizaban para conseguir Autorizaciones de Residencia en España así como la Tarjeta Sanitaria de Catalunya.

Apuntan que el grupo presentaba un "alto grado de sofisticación", ya que se iniciaba solicitando una nota simple al registro de la propiedad y fabricando posteriormente contratos de alquiler íntegramente falsos.

A todos los organizadores de la trama, así como las personas que acompañaban a los extranjeros irregulares, les fue imputado un delito de favorecimiento a la inmigración ilegal.