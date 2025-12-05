3 detenidos acusados de 2 robos con violencia en locales de Matadepera y Terrassa (Barcelona)

Archivo - Imagen de recurso de unas esposas de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 3 hombres acusados de 2 recientes delitos de robos con violencia en 2 establecimientos de Matadepera y Terrassa (Barcelona), informan en un comunicado este viernes.

Por un lado, se detuvo el 29 de noviembre a un hombre de 37 años por un delito de robo con violencia en un supermercado de Matadepera (Barcelona) después que este tratara de huir a pie tras sustraer dinero en efectivo utilizando un arma blanca de gran tamaño de forma intimidatoria con clientes y trabajadores.

Por otro lado, la madrugada de este miércoles, se detuvo a dos hombres como presuntos autores de un robo en una gasolinera de Terrassa (Barcelona) a la cual accedieron rompiendo un cristal, siendo uno de ellos detenido cerca de la gasolinera y, el otro, que huyó, arrestado en su domicilio.