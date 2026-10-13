7 detenidos en Bovera (Lleida) por presuntamente cultivar 87 plantas de marihuana

Cultivo de marihuana localizado - MOSSOS D'ESQUADRA

LLEIDA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron la semana pasada a 7 personas en Bovera (Lleida) por presuntamente cultivar 87 plantas de marihuana en un espacio de carpas, donde también se incautaron dos armas blancas y cuatro cajas con 13,5 kilos de cogollos, cuyo valor total supera los 115.000 euros.

A primera hora del día 8 de octubre, una patrulla se desplazó a un espacio natural de la localidad tras recibir un aviso por una discusión de pareja y al llegar localizaron un grupo de personas en un campamento de caravanas, informa la policía catalana en un comunicado este martes.

La mujer que solicitó el servicio explicó a los agentes que había discutido con su pareja, y durante el incidente, los Mossos detectaron un fuerte olor a marihuana.

Fue entonces cuando llegaron más patrullas y revisaron la zona, donde localizaron la droga cultivada.

Las 7 personas que vivían en el lugar quedaron detenidas por un presunto delito contra la salud pública y ya han pasado a disposición judicial.