3 detenidos tras desarticular un grupo que robaba en locales del Vallès Occidental (Barcelona)

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

Los Mossos d'Esquadra han detenido este lunes a dos hombres y una mujer por su presunta relación con tres robos con fuerza cometidos entre el 5 de noviembre y el 14 de diciembre del 2025, dos de ellos en farmacias de Montcada i Reixac y otro en un restaurante de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Los autores, que sustrajeron más de 4.000 euros de las cajas registradoras y también se llevaron una máquina de tabaco, usaban el método de empotramiento de vehículos sustraídos previamente, por lo que también se les atribuyen 4 robos de vehículos, la mayoría de ellos utilizados para desplazarse hasta las ubicaciones de los locales, han informado en un comunicado este viernes.

Los dos primeros robos se produjeron de madrugada en farmacias de Montcada i Reixac (Barcelona) y, tras empotrar el vehículo robado contra el comercio, en menos de dos minutos estaban fuera con la caja registradora, localizándose más tarde el vehículo abandonado en otra localidad --en el primer robo en la Llagosta, y en el segundo en Sabadell--.

El tercer hecho consistió en un robo en un restaurante de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) también de madrugada, del que extrajeron una máquina de tabaco y, aunque en este caso no hubo empotramiento para acceder, sí que utilizaron un vehículo que previamente habían sustraído para desplazarse hasta el lugar.

MODUS OPERANDI

Las primeras gestiones realizadas determinaron que el grupo estaría formado por un reducido número de personas afincadas en el Vallès Occidental "con un modus operandi muy sistematizado": sustraían vehículos con mucha rapidez y los dejaban estacionados en algún sitio de la vía pública hasta que al cabo de horas o días volvían a coger para cometer los robos.

Posteriormente, pocos días antes de materializar los hechos, los miembros del grupo hacían acto de presencia en los establecimientos que querían allanar para acabar de planificar el golpe, el cual llevaban a cabo con ropa oscura, guantes, gorras y también pasamontañas para ocultar su identidad.

ESCONDITE EN UN DESCAMPADO

En el transcurso de la investigación los agentes identificaron y relacionaron a varias personas, con antecedentes relacionados con delitos contra el patrimonio, todas ellas con domicilio en comarcas vallesanas y a quienes se les atribuye un nuevo robo de vehículo, en este caso cometido en Caldes de Montbui (Barcelona) el 15 de diciembre.

Con todos los indicios recogidos, se detuvo a los tres sospechosos y se registró un descampado en las afueras de Sabadell (Barcelona), que el grupo criminal utilizaba de escondite y donde se halló una pata de cabra, un destornillador y varias prendas oscuras compatibles con las utilizadas en los hechos investigados.

A los detenidos, que acumulan 50 antecedentes, se les atribuyen delitos de robo con fuerza y robo de vehículos además del de pertenencia a grupo criminal y todos tres pasaron a disposición judicial el pasado miércoles.