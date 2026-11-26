Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Banyoles (Girona) y la Policía Local del municipio detuvieron el 23 de noviembre a dos hombres de 41 y 25 años como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en una peluquería de la localidad, según ha informado la policía catalana en un comunicado.

Los hechos ocurrieron hacia las 3.00 horas del mismo día, cuando ambos cuerpos policiales recibieron el aviso de varios vecinos que alertaban de que escuchaban mucho ruido en la zona.

Al llegar al establecimiento, los agentes comprobaron que la persiana estaba forzada y la puerta de acceso fracturada, y que el interior se encontraba revuelto y sin una placa de yeso en el techo.

Al inspeccionar el falso techo, los policías localizaron escondido a uno de los presuntos ladrones, a quien identificaron y detuvieron en el mismo lugar.

Posteriormente, durante el registro del almacén, los agentes hallaron oculto entre unas cajas al segundo implicado, que también fue arrestado, por lo que ambos detenidos, con múltiples antecedentes, pasaron a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Girona.