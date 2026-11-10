Detenidos dos hombres en Lleida por presuntamente traficar con cocaína y heroína

Droga intervenida en el piso - MOSSOS

LLEIDA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este lunes a dos hombres de 44 años por presuntamente traficar con cocaína y heroína en un piso de la calle Príncep de Viana de Lleida, informan en un comunicado este martes.

Tras diversas sospechas, la Unidad de Investigación de Lleida confirmó que estaban traficando con drogas en el inmueble y sobre las 8.00 horas la policía detuvo a los dos sospechosos tras una entrada y registro.

Dentro se decomisaron 16 gramos de cocaína, 250 de heroína y 1.500 euros en billetes fraccionados, y los dos detenidos (uno de los cuales con antecedentes) pasarán a disposición judicial este miércoles.