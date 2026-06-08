Detenidos dos hombres en Tàrrega (Lleida) por robar con violencia la cadena de oro de una mujer

Archivo - Coche de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA /TWITTER - Archivo

LLEIDA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado viernes a dos hombres, de 20 y 35 años, que acababan de robar con violencia la cadena de oro de una mujer, según han informado este lunes en un comunicado.

Los hechos se produjeron sobre las 16.55 horas en la plaza Encarna López de Lleida cuando un hombre se acercó a una mujer y, mediante un "fuerte tirón", robó el collar de oro que llevaba en el cuello para luego huir corriendo del lugar.

Un testigo vio cómo el ladrón subía a un coche para huir a alta velocidad, pero, cuando intentó impedir que se marcharan, tuvo que saltar para no ser atropellado.

A las 18.00 horas una patrulla de tráfico observó en Tàrrega (Lleida) un vehículo que coincidía con la descripción que el testigo había dado y, además, estaba ocupado por dos individuos, por lo que los agentes pararon el vehículo para identificarles, momento en que comprobaron que el conductor no tenía carnet de conducir.

En el registro, los agentes localizaron un arma blanca de grandes dimensiones y, ante todos estos indicios, los dos hombres fueron detenidos como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación y por conducción temeraria.