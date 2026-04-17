Detenidos dos menores por 7 robos violentos a mujeres mayores en Lleida

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este jueves a dos menores como presuntos autores de siete robos violentos a mujeres mayores, ya que actuaban en grupo para robarles el bolso, si bien dos de las víctimas tenían 91 años, informan en un comunicado este viernes.

Los asaltos se produjeron el 5 de marzo y actuaban en una calle cercana a un hogar de jubilados, un Centro de Atención Primaria y una iglesia, ya que se aprovechaban de la presencia de este colectivo vulnerable, y tras conocer estos hechos los mossos iniciaron una investigación para recopilar detalles e identificar a los autores.

El 23 de marzo los agentes identificaron por la calle a dos menores que podrían ser los que se visualizaban en las imágenes obtenidas y ese día no se produjo ningún robo; finalmente, fueron detenidos este jueves y la investigación sigue abierta para determinar la identidad de otros jóvenes que han podido participar.