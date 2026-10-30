Detenidos dos trabajadores por presuntamente sustraer cableado en L'Espluga de Francolí (Tarragona)

Torre eléctrica de la que dos operarios presuntamente sustrajeron cableado, en l'Espluga de Francolí (Tarragona) - MOSSOS

TARRAGONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos operarios que trabajaban para una empresa subcontratada encargada de trabajos de sustitución de la línea eléctrica por presuntamente sustraer cableado en L'Espluga de Francolí (Tarragona), ha informado el cuerpo policial en un comunicado este viernes.

Los hechos se produjeron sobre las 5.40 horas del martes, cuando las patrullas recibieron un aviso de un testigo que alertaba de ruidos que parecían trabajos de corte y manipulación de metal cerca de una línea eléctrica.

Al llegar al lugar de los hechos, los agentes encontraron un vehículo todoterreno cargado con cableado y diversos rollos de cable cortado preparados para su transporte y observaron que un parte del material todavía colgaba de una infraestructura eléctrica.

Al lado del vehículo, identificaron a uno de los presuntos implicados, que dijo que estaba trabajando junto a un compañero para una empresa especializada en instalación y mantenimiento de líneas eléctricas, si bien los agentes constataron que ninguno de ellos tenía autorización para trabajar en el lugar en ese horario, ni para retirar o llevarse material.

VALORADO EN 640 EUROS

Según la investigación, ambos habrían aprovechado los conocimientos derivados de su actividad laboral y el acceso a la infraestructura para apoderarse de cables que ellos mismos habían contribuido a desmontar durante jornadas anteriores, por lo que fueron detenidos.

La investigación ha demostrado que el cableado recuperado, un total de 400 metros de aluminio y acero, está valorado en 640 euros en el mercado de reciclaje de metales, aunque su valor como material nuevo supera los 1.800 euros.