3 detenidos por estafar 5.000 euros con falsos alquileres de habitación en el Vendrell (Tarragona)

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado martes a dos hombres y una mujer acusados de varios delitos de estafa entre los meses de junio y septiembre que ascienden hasta los 5.000 euros mediante falsos alquileres de habitación en el Vendrell (Tarragona).

La investigación se inició en agosto a raíz de la denuncia de un hombre que había contactado con una mujer a través de un portal inmobiliario para alquilar una habitación en una vivienda de El Vendrell, informan en un comunicado este martes.

Tras visitar el inmueble, la víctima realizó un primer pago en concepto de reserva y, posteriormente, le reclamaron nuevas aportaciones económicas para formalizar el contrato, abonar la fianza y adelantar varias mensualidades.

Durante las semanas siguientes, el hombre realizó varios pagos mediante Bizum por un importe total de 3.500 euros y, a pesar de haber abonado esta cantidad, no llegó a firmar ningún contrato, no pudo acceder a la habitación y tampoco recuperó el dinero.

A raíz de esta denuncia, se detectaron otros cuatro casos con una forma de actuar "similar", con 5 víctimas que realizaban transferencias bancarias o entregas en efectivo, por unos importes que oscilaban entre los 150 y los 3.500 euros (en conjunto, las cinco víctimas abonaron unos 5.000 euros).

LA MUJER GESTIONABA LOS ANUNCIOS

Los investigados aplazaban reiteradamente la fecha de entrada a la vivienda con distintas excusas y cuando las víctimas desistían del alquiler y reclamaban la devolución del dinero, los presuntos autores la posponían, no se presentaban a los encuentros acordados o les exigían nuevos pagos.

En el marco de la investigación, los agentes determinaron que una mujer de 27 años gestionaba sus anuncios, establecía el primer contacto con las víctimas y les mostraba la vivienda (acumula una veintena de denuncias por hechos similares cometidos desde el 2025 en distintos puntos de Catalunya).

Los detenidos pasaron el pasado miércoles a disposición de la sección de instrucción en funciones de guardia del Tribunal de Instancia de El Vendrell (Tarragona).