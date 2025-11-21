3 detenidos en Granollers (Barcelona) por presuntamente traficar con drogas

Uno de los detenidos en la fase de explotación - POLICÍA NACIONAL

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Granollers (Barcelona) a tres personas, dos de las cuales en prisión provisional, por presuntamente traficar con diversas drogas, ya que en las entradas y registros encontraron 2,715 kilos de metanfetamina, 600 gramos de cocaína de gran pureza y 500 de menor pureza, 3,148 kilos de sustancia de corte y dos fardos con 600 pastillas de jabón de 200 gramos cada una mezclada con metanfetamina.

Concretamente, en el interior de la vivienda principal, los agentes encontraron dentro del tubo de la chimenea la droga y más de 35.000 euros en efectivo empaquetados, informa Policía Nacional en un comunicado este viernes.

Las investigaciones se iniciaron en abril gracias a una información acerca de varias personas dedicadas a la venta de cocaína en el municipio, donde se localizaron varios domicilios en los cuales se sospechaba que se compraba, vendía o almacenaba algún tipo de droga, además del cultivo de marihuana por la defraudación de fluido eléctrico.

Por ello, se realizaron entradas y registros en tres domicilios, dos de ellos en Granollers y otro en Canovelles (Barcelona), donde se contó con el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y la Unidad de Intervención Policial (UIP), dada la "alta peligrosidad" de los investigados que podían tener armas.

Por otro lado, el coche intervenido estaba "caleteado", un sistema de apertura consistente en encender las luces y apretar uno de los botones del salpicadero, lo que hace saltar automáticamente el enganche de una tapa que estaba detrás de la radio.