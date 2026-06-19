Detenidos un hombre y una mujer en Colera (Girona) por hurtar móviles y tarjetas a bañistas

Móviles intervenidos por los Mossos d'Esquadra tras los hurtos a bañistas en Colera (Girona) - MOSSOS D'ESQUADRA

GIRONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este lunes a un hombre y una mujer en Colera (Girona) por presuntamente hurtar 8 teléfonos móviles, varias tarjetas bancarias y una mochila con objetos personales el pasado domingo, informan en un comunicado este viernes.

Tras las descripciones por parte de víctimas y testimonios, agentes del cuerpo que se encontraban la estación de tren cuando vieron a un hombre y una mujer que coincidían con la descripción que habían facilitado testigos.

Hechas las pesquisas, tres de los otros móviles habían sido denunciados y los afectados también les habían sustraído las bolsas en las que los tenían guardados mientras se estaban bañando.

Uno de los hurtos se produjo en la playa de Portbou y dos en playas de Colera (Girona) entre el 13 y el 15 de junio.

Los detenidos, sin antecedentes, pasaron a disposición judicial ante el juzgado en funciones de guardia de la Figueres el pasado 17 de junio.