El diésel robado. - MOSSOS D'ESQUADRA

GIRONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 2 hombres de 28 y 53 años como presuntos autores de un delito de robo con fuerza tras detectar, en un control de tráfico en La Bisbal d'Empordà (Girona), que llevaban 21 garrafas de gasoil robado.

Durante el control, junto a la Policia Local de la Bisbal y la Guardia Civil, los agentes detectaron que una furgoneta que se les aproximaba redujo la marcha, apagó las luces y giró, informa Mossos en un comunicado de este lunes.

Los policías buscaron y localizaron entonces la furgoneta, y hallaron en el portaequipajes 21 garrafas de gasoil y herramientas para extraer combustible como una bomba extractora, una pistola de suministro y baterías, entre otros.

Los hombres explicaron que se lo habían encontrado "tirado en la cantera que hay entre Bellcaire y Ullà", pero la policía no les creyó y decomisó el material; horas más tarde, comprobó que el gasoil lo habían extraído de una finca de Bellcaire d'Empordà (Girona), cuya víctima había denunciado unas horas antes.

El valor del diésel sustraído es de 640 euros más los daños causados.

La tarde del 19 de noviembre los Mossos detuvieron los dos ladrones en La Bisbal, ambos con antecedentes, que pasaron el día siguiente a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de la Bisbal.