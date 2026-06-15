Detenidos 2 hombres por una estafa de más de 100.000 euros con tarjetas clonadas de camioneros

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra - Archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 9 de junio en Blanes (Girona) a dos hombres de 28 y 44 años como presuntos autores de un delito continuado de estafa, falsificación documental y pertenencia a grupo criminal, tras una investigación relacionada con el uso fraudulento de tarjetas de pago de combustible.

Según han informado este lunes en un comunicado, la investigación se inició a raíz de la denuncia del responsable de una gasolinera de Vilamalla (Girona), que había recibido reclamaciones de clientes que negaban haber realizado compras de combustible y otros productos que aparecían facturados a sus empresas.

Los agentes determinaron que entre noviembre de 2024 y finales de mayo de 2025 se habían visto afectadas una veintena de empresas de transporte de mercancías por carretera, cuyas tarjetas de combustible habían sido clonadas para efectuar cargos entre los 2.500 y los 10.000 euros por empresa.

Según los Mossos, el importe defraudado únicamente en los repostajes realizados en la gasolinera investigada supera los 100.000 euros, aunque el perjuicio económico total sería mayor, ya que las tarjetas clonadas también se util izaron en otros puntos de España y en varios países europeos durante rutas de transporte.

La Unidad de Investigación de la comisaría de Figueres (Girona) logró identificar el reparto de funciones entre los miembros del grupo criminal y detuvo a dos de sus integrantes en Blanes (Girona), mientras que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.