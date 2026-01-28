Detenidos 3 hombres relacionados con cinco robos violentos en domicilios del Baix Empordà (Girona)

Archivo - Un agente de la unidad ARRO de los Mossos d'Esquadra
Archivo - Un agente de la unidad ARRO de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 28 enero 2026 11:55
Seguir en

GIRONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres hombres por su presunta relación con cinco robos violentos cometidos en domicilios ubicados en la zona del Baix Empordà (Girona) las últimas semanas.

Las detenciones se han producido gracias a un dispositivo de vigilancia e investigación de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), que ha permitido arestarlos en Llagostera (Girona) poco después de cometer un asalto el lunes en Mont-ras (Girona), informa la policía catalana en un comunicado en 'X' recogido por Europa Press.

La investigación sigue abierta con posibilidad de que se produzcan nuevas detenciones.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado