Detenidos 3 hombres relacionados con cinco robos violentos en domicilios del Baix Empordà (Girona)

GIRONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres hombres por su presunta relación con cinco robos violentos cometidos en domicilios ubicados en la zona del Baix Empordà (Girona) las últimas semanas.

Las detenciones se han producido gracias a un dispositivo de vigilancia e investigación de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), que ha permitido arestarlos en Llagostera (Girona) poco después de cometer un asalto el lunes en Mont-ras (Girona), informa la policía catalana en un comunicado en 'X' recogido por Europa Press.

La investigación sigue abierta con posibilidad de que se produzcan nuevas detenciones.