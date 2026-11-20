Plantas de marihuana intervenidas en un domicilio de Maçanet de la Selva (Girona) - POLICÍA NACIONAL

GIRONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas tras desmantelar 1.064 plantas de marihuana en una casa en Maçanet de la Selva (Girona), donde también se intervinieron cuatro armas de aire comprimido, dos machetes de grandes dimensiones, "multitud de munición" y 32.620 euros en efectivo.

Los tres detenidos son los moradores del domicilio y los principales investigados como presuntos autores de un delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, informa el cuerpo en un comunicado este viernes.

La investigación se inició en junio de este mismo año debido a los datos "elevados" de medición de luz, que fueron comprobados y verificados, y, tras realizar la entrada y registro de la finca y detener a los sospechosos, uno de ellos ha ingresado en prisión provisional sin posibilidad de fianza, por decisión judicial.