Detenidos en L'Hospitalet (Barcelona) dos falsos revisores del gas que robaban a mujeres ancianas

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Investigación de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) detuvo el 13 de enero a dos falsos revisores del gas --dos hombres de 22 y 37 años--, como presuntos autores de delitos de hurto y estafa bancaria por robar en casas de mujeres de edad avanzada, han informado el cuerpo policial en un comunicado este martes.

La investigación se inició hace meses, cuando los Mossos recibieron varias denuncias de la misma tipología delictiva por hechos cometidos entre el 27 de octubre y el 17 de diciembre de 2025 en L'Hospitalet y Esplugues (Barcelona), en las que se alertaba de los autores accedían a los domicilios de las víctimas, mujeres mayores, haciéndose pasar por revisores del gas.

Una vez dentro, simulaban realizar una inspección de la instalación, aprovechando la incredulidad y la baja capacidad de reacción de las víctimas, a las que sustraían joyas, dinero en efectivo, tarjetas y libretas bancarias.

Para lograrlo, usaban tarjetas falsas de operarios de compañías del gas o albaranes de revisión que hacían firmar a las víctimas y, una vez logrado su objetivo, se marchaban apresuradamente y se dirigían a una entidad bancarias para extraer dinero.

Los Mossos han confirmado que todas las víctimas son mujeres con una edad superior a los 80 años --algunas tienen 95 años-- y que los ahora detenidos se aprovechaban de que sus capacidades físicas y cognitivas estaban mermadas, lo que las hacía altamente vulnerables y sin capacidad de defenderse.

Finalmente, las gestiones policiales lograron la identificación y detención de los dos sospechosos --uno de ellos acumula 20 antecedentes policiales por delitos similares--, a los que les atribuyen hurtos y estafas bancarias por un valor superior a los 29.000 euros.