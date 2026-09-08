Detenidos 2 menores más por su presunta relación con el crimen de un hombre en Manresa (Barcelona)

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos menores de edad más de 16 años por su presunta relación con la muerte violenta de un hombre de 45 años en Manresa (Barcelona) el pasado 1 de septiembre, según informan en un comunicado este martes.

Con estas detenciones, ya son cuatro los menores detenidos en relación a estos hechos, después de que la policía catalana arrestara a un menor de 15 años y a otro de 16 un día después del crimen.

La sección de menores del Tribunal de Instancia de Barcelona acordó un día después de los dos primeros arrestos el internamiento en régimen cerrado para los dos menores.