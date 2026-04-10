2 detenidos en Molló (Girona) por robar joyas a dos mujeres mayores con el método de la "mimosa"

GIRONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 8 de abril en Molló (Girona) a dos personas por presuntamente robar joyas a mujeres mayores con el método de la "mimosa", que consiste en distraer a este tipo de víctima manteniendo contacto de una forma afectuosa e, incluso, hacerles creer que se conocen para aprovechar el contacto físico y robarles.

El primer hurto se cometió en Ripoll (Girona) cuando la autora, tras hacerle una pregunta a la víctima, le cogió la mano y aprovechó para robarle anillos que llevaba, informan los Mossos en un comunicado este viernes.

El segundo se produjo una hora más tarde en Sant Pau de Segúries (Girona) cuando la víctima paseaba su perro y una mujer le dio dos besos y le robó una cadena de oro del cuello.

La policía catalana supo que los dos sospechosos habían intentado cometer más hurtos en Campdevànol, Sant Joan de les Abadesses y Camprodon, por lo que iniciaron su búsqueda hasta que fueron localizados sobre las 13.00 horas circulando con un vehículo por la C-38 a la altura de Molló.

Tras identificarlos, fueron detenidos y han pasado a disposición judicial este viernes.