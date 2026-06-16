Detenidos 2 multirreincidentes por cometer 2 robos con fuerza en Lleida

Archivo - Coche de los Mossos d'Esquadra - Archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este lunes a dos multirreincidentes, de 31 y 38 años, como presuntos autores de 2 robos con fuerza en Lleida, ha informado este martes la policía catalana en un comunicado.

El primero ha sido detenido por romper la ventana de un coche y robar diferentes objetos del interior el pasado 22 de abril, siendo su 23 detención desde 2025 por delitos del mismo tipo.

El otro robó la caja registradora de un establecimiento comercial el sábado, acumulando 70 antecedentes y 14 detenciones desde febrero por delitos contra el patrimonio.