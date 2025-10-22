Detenidos 3 multirreincidentes en L'Arboç (Tarragona) especializados en hurtos en la AP-7

Archivo - Imagen de recurso de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado viernes en L'Arboç (Tarragona) a 3 multirreincidentes especializados en hurtos a turistas en la AP-7, los cuales acumulaban más de 140 antecedentes policiales por delitos patrimoniales en toda Catalunya, informan este miércoles en un comunicado.

Los hechos ocurrieron sobre las 15.00 horas, cuando los mossos fueron alertados del hurto de 9.000 euros a unos viajeros a la altura de Olèrdola (Barcelona) mediante el método "pincharuedas", que consiste en hacer creer a las víctimas que han pinchado una rueda y, aprovechando su distracción, sustraerles las pertenencias.

Mientras las patrullas iniciaban la búsqueda de los sospechosos, recibieron un segundo aviso de otro hurto, en este caso en el área de servicio de la AP-7 en el término municipal de L'Arboç (Barcelona), de un bolso con 3.000 euros más; localizaron a los detenidos en una área de servicio cercana, los cuales trataron de huir al verse sorprendidos por la policía.

Las investigaciones apuntan a que los tres detenidos forman parte de un grupo dedicado a los hurtos a viajeros en las autopistas, especialmente en las áreas de servicio y de descanso, que actúan de forma itinerante en toda Catalunya y que operan "de forma coordinada", con un reparto de roles claro y vehículos de alquiler que cambian periódicamente para dificultar su identificación.

Su modus operandi más habitual consistía en seleccionar un vehículo en el aparcamiento de un área de servicio y acercarse con cualquier pretexto para distraer a los ocupantes; los tres detenidos, con más de 140 antecedentes policiales por delitos patrimoniales, pasaron el domingo a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de El Vendrell (Tarragona).