Detenidos 3 multirreincidentes por un presunto robo con fuerza en una empresa de Camarasa (Lleida)

LLEIDA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves a 3 hombres por un presunto robo con fuerza en una empresa de Camarasa (Lleida), informa el cuerpo en un comunicado.

Los hechos ocurrieron sobre las 1:30 horas del jueves cuando se avisó de que había saltado la alarma de robo de la empresa y, a su llegada, los agentes localizaron la puerta de una nave forzada.

Mientras hacían comprobaciones en el recinto, vieron de lejos un vehículo que circulaba por un camino cercano y, tras detenerlo, arrestaron a los 3 ocupantes al constatar que llevaban tarjetas bancarias sustraídas, un mazo y una barra de hierro con la que "habrían forzado" la puerta de entrada.

A uno de los detenidos --que inicialmente dio una identidad que resultó ser la de su hermano-- le constaban órdenes judiciales: 2 por informar del domicilio; 2 de detención por delitos de estafa de juzgados de Torrent y Valencia (Com. Valenciana), y 1 de detención e ingreso en prisión de un juzgado de Ceuta también por estafa.

Los detenidos, 2 de ellos con una treintena de antecedentes, han pasado este viernes a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Cervera (Lleida).