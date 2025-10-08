Detenidos 2 reincidentes por sendos robos con fuerza en Lloret y Sant Feliu de Guíxols (Girona)

Archivo - Imagen de recurso de unas esposas de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

GIRONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 3 de octubre a 2 ladrones reincidentes acusados cada uno de robo con fuerza, uno cometido en Lloret de Mar y otro en Sant Feliu de Guíxols (Girona), informan en un comunicado este miércoles.

Los hechos de Lloret de Mar ocurrieron la madrugada del 3 de octubre cuando una patrulla vio a un chico que entraba en un hotel, accedía detrás del mueble de la recepción y se marchaba corriendo hacia la calle.

Los Mossos lo detuvieron y, tras identificarle, --y comprobar que tenía una orden de detención-- le atribuyeron una veintena de robos con fuerza en Blanes y Lloret de Mar (Girona), uno de ellos producido el día anterior a la detención en un domicilio de Lloret.

DETENCIÓN EN SANT FELIU DE GUÍXOLS (GIRONA)

En el caso de Sant Feliu de Guíxols (Girona), los hechos tuvieron lugar a las 22.00 horas del 3 de octubre cuando los agentes que hacían patrullaje preventivo por la localidad, observaron a un hombre con "actitud sospechosa, medio escondido y vigilando su entorno", que se acercó a unas ventanas de un local.

La patrulla se aproximó con discreción y vio al hombre en su interior, iluminando con una linterna y, cuando salió por la ventana, los agentes le detuvieron y comprobaron que tenía 22 antecedentes policiales durante los últimos tres años, de los que 17 corresponden al último año y todos en la misma localidad.

El detenido pasó a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Sant Feliu de Guíxols acusado de un delito de robo con fuerza.