3 detenidos relacionados con la localización de 630 kilos de hachís en Vilafranca (Barcelona)

Fardos de hachís localizados - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Vilafranca del Penedès (Barcelona) detuvo el pasado 8 de marzo a tres hombres por su presunta relación con la localización de 630 kilos de hachís almacenados en un camión que se disponía a salir de un taller, informan los Mossos d'Esquadra en un comunicado este martes.

El aviso de un ciudadano alertó sobre la actividad en un taller cerca de las 00.15 horas, cuando debería estar cerrado, por lo que una patrulla se desplazó al lugar e interrogó a dos personas, que no dieron una explicación coherente, por lo que los agentes entraron dentro y comprobaron el taller.

En la inspección encontraron el camión y un tercer individuo en la cabina con el motor encendido, y al registrar el vehículo, localizaron diversos fardos que, a pesar de que los hombres indicaron que eran productos alimentarios, resultaron ser de hachís.

Al corroborarlo, la Policía Local comunicó los hechos a la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la policía catalana, que se hicieron cargo de la instrucción del caso.

Finalmente, los detenidos pasaron a disposición judicial.