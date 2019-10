Detenidos seis miembros de una banda que robaba en domicilios con marcadores en Barcelona

Publicado 04/10/2019 11:37:21 CET

Usaban hilos de cola para marcar las puertas de las viviendas donde querían entrar

BARCELONA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a seis hombres por presuntamente pertenecer a una banda que usaba el método de los marcadores para robar en domicilios de la comarca del Baix Llobregat (Barcelona).

En un comunicado este viernes, la policía catalana ha explicado que la investigación comenzó en junio, cuando detectaron varios marcadores de cola en diversos municipios, y, tras practicar detenciones en dos fases, dan por desarticulada la banda.

La policía detuvo a los tres principales investigados el 4 de septiembre y recuperó objetos robados que los arrestados guardaban en pisos de Barcelona y Sabadell (Barcelona).

En la segunda fase de la investigación, detectaron varios marcadores en El Prat de Llobregat (Barcelona) y el 28 de septiembre detuvieron a tres hombres más.

Los agentes registraron el domicilio que los arrestados tenían en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), donde encontraron joyas y relojes robados además de material para marcar puertas y forzar cerrojos.

Los tres últimos detenidos entraron en prisión provisional el 30 de septiembre tras pasar a disposición judicial, mientras que los tres arrestados anteriormente quedaron en libertad con cargos.

ROBO CON MARCADORES

En el robo en domicilios con marcadores, los autores colocan unos hilos de cola difíciles de percibir --o, más habitualmente, pequeñas piezas de plástico-- para señalar las puertas de las viviendas donde quieren acceder.

Después de unas horas o unos días, vuelven para comprobar si la marca sigue allí: si no ha caído significa que la puerta no se ha abierto, y que no hay nadie en el domicilio y pueden acceder.

Los Mossos d'Esquadra informaron el miércoles de que dos hombres han entrado en prisión provisional tras una operación contra un grupo por usar el mismo método de robo en la provincia de Tarragona.