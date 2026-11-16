2 detenidos en Tarragona por el presunto robo de un reloj de 35.000 euros de una joyería de Madrid

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado martes 10 de noviembre a dos hombres de 24 y 29 años en Tarragona por el presunto robo de un reloj de 35.000 euros de una joyería de Madrid y la tentativa de otro, informan en un comunicado este lunes.

Los responsables de una joyería de Tarragona alertaron a los Mossos de la presencia de dos personas que mostraban interés por varias joyas de alto valor, entre ellas un anillo de 165.000 euros, y que habían iniciado las gestiones habituales previas a una operación de compra de ese importe sin aportar la documentación requerida.

Ante ello, los responsables de la joyería activaron los protocolos de seguridad y las comprobaciones permitieron detectar que ambas personas podían estar relacionadas con un hurto cometido el pasado 7 de noviembre en una joyería de Madrid, propiedad del mismo grupo empresarial.

Los agentes identificaron y cachearon a los dos sospechosos y localizaron un reloj de lujo valorado en más de 35.000 euros, así como 3.485 euros en efectivo y varias joyas de gran valor económico de las que se investiga la procedencia.

Las labores de los investigadores permitieron relacionar a los dos hombres con un hurto cometido el 7 de noviembre en una joyería de Madrid, de la que habían sacado el reloj intervenido, y se apunta a un modus operandi consistente en simular interés por joyas caras con el objetivo de "aprovechar cualquier oportunidad para sustraerlas sin pagar".

Ambos detenidos pasaron el jueves 12 de noviembre a disposición de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Tarragona en funciones de guardia.