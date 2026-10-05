Detenidos tres jóvenes de Sant Jaume dels Domenys (Tarragona) por presunto robo de cuatro motos

Cuatro motos presuntamente robadas en Vilafranca del Penedès (Barcelona) y recuperadas por los Mossos d'Esquadra en un trastero de alquiler de Sant Jaume dels Domenys (Tarragona) - MOSSOS

TARRAGONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Vilafranca del Penedès (Barcelona) han detenido en Sant Jaume dels Domenys (Tarragona) a tres jóvenes de 21, 22 y 19 años como presuntos autores de cuatro delitos de robo o hurto de uso de vehículo.

Los hechos ocurrieron la tarde del 28 de septiembre, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de la sustracción de cuatro motos de gran cilindrada en diferentes puntos de Vilafranca.

Los presuntos ladrones las trasladaron en el interior de una furgoneta, pero el GPS de una de ellas permitió a los investigadores seguir el recorrido hasta El Papiolet, en el municipio de Sant Jaume dels Domenys.

La señal del GPS llevó a los policías hasta unos trasteros de alquiler en el que habían escondido las motos robadas y donde interceptaron a tres jóvenes cuando abandonaban el lugar.

Durante la comprobación documental se determinó que todas ellas habían sido sustraídas poco antes y se localizó una quinta motocicleta con el número de bastidor alterado.