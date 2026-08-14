Detenidos tres miembros de un grupo dedicado a robos en casas tras un asalto en Juneda (Lleida)

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 5 de agosto a tres miembros de un grupo especializado en robos en casas tras un asalto en Juneda (Lleida) que inició la investigación, informan en un comunicado este viernes.

Tras el robo, los agentes (con informaciones de vecinos) pudieron identificar el vehículo en el que huyeron los ladrones y constataron que se produjeron "numerosos" alquileres de corta duración efectuados en distintos municipios del área metropolitana de Barcelona, un sistema compatible con las operativas usadas por grupos criminales itinerantes.

Los supuestos ladrones se dirigieron el día siguiente a una zona residencial de Calaf (Barcelona), donde los investigadores observaron cómo se disponían a cometer un nuevo robo y, ante su presunta vinculación con los hechos de Juneda, se procedió a la detención de tres ocupantes del coche.

La investigación ha permitido determinar que el grupo estaba formado inicialmente por cuatro personas, pero uno de los integrantes abandonó el país el mismo día del robo de Juneda.

VÍNCULOS CON UN GRUPO CHILENO

Por lo que respecta a los otros dos arrestados, las comprobaciones efectuadas han permitido acreditar que se trata de delincuentes conocidos en su país de origen por su participación en actividades criminales contra el patrimonio.

Se ha confirmado la vinculación de al menos uno de ellos con la conocida 'Banda de los Fantasmas', una organización criminal chilena "especialmente activa y de gran notoriedad" por su participación en atracos y otros delitos patrimoniales.

Los tres detenidos pasaron a disposición judicial el pasado día 7 ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Lleida.