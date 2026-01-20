Detienen a una mujer con antecedentes y a un menor por un robo con fuerza en Agramunt (Lleida)

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron el lunes en Agramunt (Lleida) a una mujer de 38 años con antecedentes y a un menor de edad como presuntos autores de una tentativa de robo con fuerza además de un delito contra la salud pública, según ha informado la policía autonómica en un comunicado.

Los hechos sucedieron sobre las 03.25 horas del lunes cuando un vecino alertó de que un joven quería acceder a su domicilio por la ventana al mismo tiempo que una mujer realizaba labores de vigilancia en la calle Muralla de Agramunt.

Patrullas de Mossos acudieron al lugar de los hechos y localizaron, en la calle Raval de Puigverd, a una mujer y un joven que coincidían con la descripción de los sospechosos.

Los agentes los detuvieron y después del registro le encontraron al menor diez envolturas con una sustancia en polvo, una envoltura con marihuana y 65 euros en moneda fraccionada.

Los detenidos, de los cuales la mujer tiene antecedentes, quedaron en libertad tras declarar ante los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Cervera.