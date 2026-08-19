Detienen 7 veces a un hombre en la Costa Brava (Girona) por hurtos las primeras semanas de agosto

Archivo - Un hombre con unas esposas - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

GIRONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de L'Escala (Girona) han detenido hasta 7 veces a un hombre por realizar varios hurtos en diversos municipios de la Costa Brava, explica la policía catalana en un comunicado este miércoles.

Fue detenido por última vez después de robar un móvil en la playa de Sant Pere Pescador, donde la policía se dio cuenta de que había sido detenido 7 veces más por hurto en diversas playas de L'Escala (Girona) en agosto, explica el cuerpo en un comunicado.

El presunto ladrón, que fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Figueres (Girona), también había sido detenido en 2 ocasiones por hurto durante el mes de julio.