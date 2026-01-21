El diario 'Ara' celebrará las jornadas 'Enfoquem' este viernes y sábado ante "retos del presente"

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diario 'Ara' celebrará este viernes y sábado las jornadas 'Enfoquem: el fòrum de les solucions' en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), con el objetivo de "debatir, reflexionar y buscar respuestas a los grandes retos del presente", informa este miércoles en un comunicado.

Participarán la periodista y primera mujer directora editorial de Le Monde, Sylvie Kauffmann, y el historiador, profesor universitario y autor del libro 'Antifa', Mark Bray, que "se ha tenido que exiliar de los Estados Unidos por las amenazas que ha recibido de la extrema derecha trumpista".

También intervendrán el periodista británico John Carlin y el cardiólogo Valentí Fuster, en un foro que nace en "un contexto de cansancio político, desorientación social y sensación de bloqueo", con la voluntad de ofrecer una mirada constructiva y orientada a la acción, textualmente.

Se reunirá a académicos, científicos, activistas, periodistas y pensadores para abordar cuestiones como "la fragilidad de la democracia y el orden mundial, la crisis climática y energética, la vivienda y las nuevas maneras de relación".

Entre otras personas, participarán la directora del diario Ara, Ester Vera; la exsecretaria de Estado de Asuntos Exteriores Cristina Gallach; la investigadora de migraciones del Cidob Blanca Garcés y la directora del CCCB, Judit Carrera.

DISTINTAS SESIONES

La jornada empezará el viernes por la tarde con una sesión centrada en el orden mundial y la democracia, en la que estarán Kauffmann y Bray, seguida de otra mesa sobre el orden mundial y Europa.

El sábado por la mañana se abordarán temas como el cambio climático y la energía, la vivienda y ciencia y "vivir bien", y por la tarde se continuará debatiendo sobre vivienda, habrá un bloque sobre relaciones humanas y la humorista Oye Sherman cerrará las jornadas con un monólogo.