Diez campings españoles participan en un proyecto para impulsar el turismo inclusivo y accesible

Los cámpings participantes en el proyecto. - CAMPINGS FOR ALL

GIRONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Diez campings españoles se han unido para impulsar el proyecto 'Campings For All, destinos accesibles para todos' para ser destinación turística inclusiva y accesible, con la subvención europea 'Campings for all'.

Son La Ballena Alegre (Girona), Camping Salatà (Girona), Camping Son Bou (Baleares), Camping La Regalina (Asturias), Camping Don Cactus (Granada), Camping El Astral (Valladolid), Camping Caravaning Mar Menor (Murcia), Gran Camping Zarautz (Guipuzcoa), Camping Ribamar (Castellón) y Camping Lago Resort (Zaragoza), informan en un comunicado este jueves.

El proyecto implica a campings, asociaciones, fundaciones, instituciones públicas y universidades "para crear un relato común entorno a la accesibilidad turística" y tiene el objetivo de ofrecer experiencias turísticas accesibles para todos.

También cuenta con ventajas medioambientales, ya que incluye la protección de los alrededores de los campings, y mejora la calidad de la oferta turística con servicios complementarios, lo que "contribuye a reforzar la marca turística de España".

Los participantes se han elegido con criterios de equilibrio territorial e incorporando los establecimientos que ya han demostrado sensibilidad ante el turismo inclusivo con proyectos propios alineados con 'Campings for All'.