Pleno extraordinario de la Diputación - DIPUTACIÓN DE GIRONA

GIRONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputació de Girona ha aprobado este martes, en sesión extraordinaria, su presupuesto general para 2027, de 235,14 millones de euros, el "más elevado" de su historia, informa en un comunicado este martes.

El alza, de un 11,6% interanual, se debe principalmente al aumento de la participación en los ingresos del Estado, y la cifra incluye las cuentas de la propia Diputación y las de Dipsalut, Xaloc, el conservatorio de Música Isaac Albéniz y Semega.

El presupuesto de todo el grupo institucional será de 338,43 millones (+13,98%): incluye también el consorcio de Aigües Costa Brava Girona, el de las Vies Verdes de Girona y el las Gavarres y las sociedades mercantiles participadas mayoritariamente, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i Sumar.

La votación ha contado con 25 votos a favor, de Junts, ERC, PSC, Independents de la Selva y Tots per l'Empordà, mientras que los 2 diputados de la CUP-Som Poble se han abstenido.

La Diputación ha destacado las transferencias y subvenciones a los entes locales incluidas en el presupuesto, de 77,98 millones de euros, principalmente a través del Fons de Cooperació Municipal.