La Diputación de Barcelona abre las inscripciones para crear una bolsa de trabajadores sociales.

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha abierto este lunes el período de inscripción al proceso selectivo para crear una bolsa de trabajo de técnico de Trabajo Social que "pueda dar respuesta a las necesidades de los ayuntamientos" de la provincia que le han delegado esta competencia.

Las personas elegidas serán contratadas para cubrir vacantes temporales y, una vez finalizado el proceso de selección, se constituirá la bolsa supramunicipal de trabajo con las personas aprobadas, informa la corporación en un comunicado.

Ha añadido que la bolsa seguirá el orden de puntuación y estará organizada por 5 zonas territoriales: Bages, Berguedà y Moianès; Barcelonès Sud y Baix Llobregat; Maresme y Barcelonès Nord; Vallès Occidental; y Osona y Vallès Oriental.

La Diputación ha señalado que 38 ayuntamientos y un consejo comarcal han delegado en la institución las competencias para hacer la selección de personal y constituir dicha bolsa, que gestionará Servicios Sociales de la institución y que será vigente 2 años.

Pueden acogerse al recurso los municipios con una población inferior a los 20.000 habitantes que cuenten con plazas en esta categoría en sus plantillas y los consejos comarcales que asuman las funciones de municipios de hasta 20.000 habitantes en la titularidad de las competencias propias de los servicios sociales básicos.