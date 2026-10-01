La Diputación de Barcelona alerta sobre los fraudes digitales que afectan a personas mayores

Archivo - Varias personas en un parque, a 17 de septiembre de 2025, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha alertado sobre los fraudes digitales y las dificultades que la digitalización de los servicios financieros pueden comportar para las personas mayores, en el marco del Día Mundial de las Personas Mayores que se celebra este jueves.

"El cierre de oficinas bancarias, la sustitución de la atención presencial por canales digitales y la complejidad de algunos sistemas de pago pueden dificultar operaciones cotidianas e incrementar la vulnerabilidad ante engaños en línea", ha expuesto la corporación en un comunicado este jueves.

Por ello, ha recomendado a las personas mayores que desconfíen de los mensajes o llamadas urgentes que pidan datos personales o bancarios; no clicar en enlaces sospechosos ni facilitar información a través de mensajes de texto; comprobar siempre quién contacta con ellos; no entregar "nunca" tarjetas, libretas o claves de acceso a terceras personas, y ante una operación que no reconozcan, contactar rápido con la entidad financiera.