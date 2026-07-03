La Diputación de Barcelona asesora sobre la contratación de viajes y servicios turísticos

Turista - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

BARCELONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputación de Barcelona refuerza el asesoramiento sobre la contratación de viajes y servicios turísticos, compartiendo 10 recomendaciones básicas a consumidores.

La acción coincide con la aprobación de una nueva directiva europea, que aún no ha entrado en vigor en España, que ampliará los supuestos de cancelación, facilitará las reclamaciones y garantizará las devoluciones rápidas de los importes adelantados, informa la Diputación en un comunicado.

En este sentido, las recomendaciones recogen que, antes de reservar, la agencia u organizador del viaje debe haber ofrecido información clara; leer bien los contratos, ya que la agencia no puede subir el precio del viaje si no está recogido en el documento, y tener clara la política de cancelaciones y obtener, si es necesario, un seguro de cancelación.

También destacan que, si hay un problema de cualquier tipo, hay que reclamar inmediatamente; la importancia de alojarse con garantías, mediante reservas en páginas y agencias fiables; rellenar el PIR (Parte de Irregularidad de Equipaje) antes de dejar el aeropuerto si hay problemas con la maleta, y tener en cuenta que cruceros y ferris no son lo mismo, por lo que la protección legal del primero es más amplia.

Además, recuerdan que las compañías de trenes deben indemnizar por los retrasos de más de 60 minutos; la compañía de autocares debe garantizar la continuidad del viaje si hay algún problema, y subrayan que, antes de recoger un coche de alquiler, hay que comprobar si tiene golpes o rayadas e incluso grabarlo en vídeo.