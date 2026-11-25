Retrato de Ramona Prada del pintor Hermen Anglada i Camarasa. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha cedido temporalmente y de forma gratuita la obra retrato de Ramona Prada de Hermen Anglada i Camarasa al Museu Abelló de Mollet del Vallès, que forma parte de la red de museos locales de la institución.

La cesión se ha acordado por un período inicial de 4 años con posibilidad de prórroga con el objetivo de que pueda ser exhibido en la sala de exposición permanente del equipamiento, informa la corporación en un comunicado este miércoles.

El retrato es una de las obras más emblemáticas de la etapa mallorquina de Anglada i Camarasa, uno de los pintores modernistas catalanes con más proyección internacional.