La Diputación de Barcelona destina 10,5 millones para "ayudar a aterrizar" la Llei de Barris

La diputada Gemma Badia en su escaño, durante un pleno de la Diputación de Barcelona, a 30 de abril de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Barcelona ha aprobado este jueves por unanimidad el programa 'Barris i viles en transició: implementació de programes memòria 2025', que incluye un paquete de 10,5 millones de euros para "ayudar a aterrizar" la Llei de Barris i Viles del Govern a los 6 municipios de la provincia seleccionados.

"Queremos aprovechar esta inversión de la Generalitat para ayudar a los ayuntamientos a hacerla realidad, además siendo la primera corporación catalana que ofrece ayuda específica", ha explicado en declaraciones a los medios la diputada de Vivienda, Gemma Badia.

Badia ha recordado que las localidades que fueron elegidas son Manresa, Mataró, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de Mogoda y Vic.

DIVISIÓN DE LOS 10,5 MILLONES

Badia ha detallado que de los 10,5 millones, 4,5 van destinados a las oficinas locales de barrio para reforzar las contrataciones y las posteriores gestiones de mejoras y "así poner ya un pie en el municipio para comenzar el desarrollo de la política".

Por otro lado, los 6 millones restantes son ayudas económicas y técnicas "imprescindibles" para tirar adelante el plan y, a la vez, asegurar un seguimiento del mismo con el objetivo de que las localidades puedan gestionar ellas mismas la ley.

Ha añadido que el plan pretende seguir la misma filosofía de la ley, que es la dignificación de los barrios: "Hablamos de dignificación urbana, a nivel social y a nivel ambiental, que son tres patas que desde la Diputación se persigue".

FLOTILLA

Por otra parte, el pleno ha aprobado por mayoría absoluta una moción de urgencia planteado por los Comuns de condena a la intervención del Ejército de Israel a la Global Sumud Flotilla, y que no estaba prevista en el orden del día, ya que se había planteado como un ruego.

La presidenta de la Diputación, Lluïsa Moret, ha considerado la cuestión como "suficientemente urgente" como para llevarla a votación y transformarla en una moción.

PP y Vox han rechazado la propuesta por no cumplir con la formalidad de la sesión, según ellos.