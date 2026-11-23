Archivo - Castillo de Roset, en Vilada (Barcelona). - XAVI TOMÀS - DIPUTACIÓN DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha entregado al Ayuntamiento de Vilada el estudio histórico de castillo de Roset para profundizar en el conocimiento de la historia de este monumento declarado Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN).

El documento supone el primer paso del proceso de recuperación del castillo y recalca que la fortificación existía desde mediados del siglo XI y era conocida como roca de Roset, informa la corporación en un comunicado este lunes.

Ha apuntado que la primera noticia de esta roca fecha del año 1054 cuando Bernat Guifré de Ça Portella, señor de la Portella y de Roset, la dio a Ecard Miró, hasta que entre finales de los siglos XII y principios del XIII se transformó en castillo termenado.