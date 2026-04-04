La Diputación de Lleida impulsa una página web sobre el escritor Manuel de Pedrolo

La Diputación de Lleida impulsa una página web sobre Manuel de Pedrolo - DIPUTACIÓN DE LLEIDA

LLEIDA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Lleida, a través del Servicio de archivos, estudios e información, ha impulsado la creación de una página web sobre la figura del escritor Manuel de Pedrolo.

La actuación se ha centrado en primera instancia en la adquisición del dominio 'Manuel de Pedrolo' y, posteriormente, de dotarlo de todo tipo de contenidos relacionados con el escritor de Els Plans de Sió (Lleida), informa la corporación en un comunicado.

La gran novedad de manueldepedrolo.cat es el acceso a la documentación digitalizada por el Servicio de archivos, gracias a la intervención previa hecha en el fondo documental de Manuel de Pedrolo depositado en el Castell de Concabella, de Els Plans de Sió.

La página web cuenta con datos de su biografía y su obra, desglosados en una introducción, los apartados de narrativa, poesía, teatro, ensayo y traducción, además de la relación de premios obtenidos, la colección Cua de Palla y la Càtedra Màrius Torres.

En el espacio se puede consultar su correspondencia, documentación familiar y personal e información de los diferentes espacios Pedrolo, con enlaces por ejemplo al Arxiu Comarcal de l'Urgell, la casa Manuel de Pedrolo y el Castell de Concabella.