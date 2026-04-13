La dirección del PSC reúne este lunes a sus ediles de Ripoll (Girona) y decidir su continuidad

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La dirección del PSC, así como la dirección del PSC de Comarques Gironines, se reunirá este lunes por la tarde en Girona con los dos regidores del partido en el Ayuntamiento de Ripoll (Girona), después de que estos hayan puesto a disposición del partido sus cargos tras haberse abstenido en la votación del presupuesto de la alcaldesa y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols.

"Nunca apoyaremos acuerdos que tengan que ver con los planteamientos de la ultraderecha que potencian la intolerancia, la división y el odio" ha valorado la viceprimera secretaria y portavoz del partido, Lluïsa Moret, en una rueda de prensa.

Tras la reunión, ha dicho, se tomarán las medidas pertinentes: "Esta tarde se tomarán las decisiones oportunas en relación a este hecho que comunicaremos después oportunamente a los medios de comunicación".

Después que hayan puesto sus cargos a disposición, la dirección del partido deberá valorar si piden su renuncia y, en caso de que no continúen en el cargo, estudiar la substitución en el plenario, más allá de posibles medidas internas.

PERMITIERON APROBAR LAS CUENTAS

Los dos ediles, con su abstención en el pleno del pasado jueves permitieron, junto a los 6 votos de AC y el voto a favor de la agrupación independiente Som-hi Ripoll, y a pesar del voto contrario de Junts (3), ERC (2, en ausencia de una regidora) y la CUP (2), que salieran adelante las cuentas.

Justificaron tras el revuelo mediático que tomaron esta decisión "con el propósito de evitar un nuevo circo político y mediático en Ripoll", aunque asumieron que no tuvieron en cuenta el principio fundamental de evitar cualquier colaboración con la extrema derecha, que es un principio, dijeron, superior a la intención inicial.

Desde el PSC de Comarques Gironines aseguraron que la decisión no tuvo su aval ni se puso en su conocimiento, y mostraron su "desacuerdo absoluto".