El director del Hospital Clínic ve todavía "insuficientes" los ajustes sanitarios

Actualizado 06/12/2011 12:37:04 CET

"Este año hemos tapado vías de agua, no hemos hecho nada más", asegura

BARCELONA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director del Hospital Clínic de Barcelona, Josep Maria Piqué, ha considerado "insuficientes" los ajustes realizados este año, si se tiene en cuenta que el sistema sanitario era insostenible desde antes de la crisis económica, y ha resaltado la necesidad de buscar más recursos tanto de dentro como fuera del sistema.

En una entrevista concedida a Europa Press, el director general del Clínic ha defendido que "ya hace tiempo" que los gastos superan a los ingresos, y se ha mostrado convencido de que las reformas deberían haber empezado hace al menos diez años.

"Esto lo tendríamos que haber empezado a hacer hace diez años, cuando ya había signos, en cinco años había seguro, y yo creo que diez también de que esto sería insostenible y no solo en España, sino en el mundo", ha remarcado el directivo, quien ha señalado que en el futuro deberán buscarse eficiencias dentro del mismo sistema.

"Este año hemos tapado vías de agua, no hemos hecho nada más", ha señalado Piqué, que fue el primer líder sanitario que auguró un otoño caliente en el sector por la gran tensión acumulada por los ajustes.

"Ojalá me hubiera equivocado", señala ahora el directivo, para quien la situación actual no es un bache, sino un antes y un después que merece la reflexión de todo el sistema sanitario y un pacto no sólo de profesionales, sino de país.

Sobre la necesidad de lograr recursos, se ha decantado inicialmente por buscar eficiencias del mismo sistema evitando duplicidades de programas y servicios costosos, algo que ha considerado difícil y que ya planea la Generalitat, pero que arrojará resultados en dos o tres años.

Al margen, ha defendido la necesidad de inyectar más dinero a la sanidad pública, ya sea con impuestos directos, indirectos o tasas de corresponsabilización, olvidando la palabra "copago", quemada entre todos, ha declarado Piqué.

"La mayoría de países tienen tasas de corresponsabilización más altas que la nuestra, a parte de la farmacológica que no es de las más altas, unas son más recaudatorias y otras más disuasorias, y aquí se tiene que hacer", ha observado

Ha recordado que sólo España y Reino Unido cuentan con un sistema universal con una cartera de prestaciones muy amplia, y "ambos están navegando".

Piqué se ha visto obligado a liderar este año un ajuste de 24 millones de euros del presupuesto de su hospital, y lo ha hecho con la complicidad de los trabajadores del hospital que pasado este verano renunciaron a complementos salariales a cambio de evitar despidos.

SACRIFICIO DE 24 MILLONES

Consciente de que la reducción ha supuesto un sacrificio salarial para médicos, enfermeras y demás sanitarios que han dejado de cobrar complementos y horas de trabajo --porque los quirófanos han dejado de abrir por las tardes--, Piqué ha ejemplificado que los recursos se han ahorrado de tres cajas: sistema de funcionamiento, reducción de actividad dictada por la Generalitat y sueldos.

Sin cuantificar las proporciones, ha señalado que se ha hecho un gran esfuerzo para que la mayoría de las partidas saliera del propio sistema de funcionamiento, para minimizar la reducción de actividad y el esfuerzo de las plantillas.

"Se logró la implicación de los médicos y del resto de sindicatos después, sobre todo con esfuerzos de complementos por objetivos y carrera profesional", ha señalado.