Las discotecas piden flexibilizar normas al Parlament: "Queremos bailar"

Defienden que se han preparado con un protocolo que contempla bailar con mascarillas

El secretario general del Gremio de empresarios de discotecas de Barcelona y provincia, Ramon Mas, ha pedido este martes en comisión parlamentaria flexibilizar las normas aprobadas por el Govern para el sector en la nueva fase de desescalada y ha criticado que haya reculado en pocos días sobre si se puede bailar o no en las pistas, lo que ha achacado a una falta de "valentía política".

"Queremos abrir, queremos bailar y queremos trabajar", ha reclamado en el Parlament Mas de manera reiterada durante su intervención, que ha censurado que, además de no poder bailar, se tenga que asegurar que los usuarios están en mesas y sentados.

Mas ha indicado que muchos empresarios habían empezado a sacar a sus trabajadores de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) al creer que el Govern iba a permitir bailar en las pistas y ha asegurado que no abrirán sus discotecas con estas condiciones: "No se está en un reformatorio, se está en un lugar de ocio".

"La pista de baile es innegociable", ha remarcado el empresario y ha indicado que el sector se ha preparado para poder reabrir con garantías, con un protocolo aprobado por las autoridades, en el que se contempla bailar con mascarillas y beber copas con pajitas para no tener que quitársela, además de que los pinchadiscos vayan recordando entre canción y canción que es obligatorio llevarla.

En el caso que se mantenga la prohibición de bailar en las discotecas, Mas ha sostenido que propondrán poder hacer fiestas populares y exigirán que las normas aplicadas para los locales nocturnos se apliquen "en todas partes" y no se permitan botellones ni fiestas ilegales.

MÁS DEL 50% DE LOS NEGOCIOS NO SOBREVIVIRÁ

El secretario general del gremio ha alertado de que el sector "está tocado de muerte y necesita flexibilidad", después de más de cien días con las persianas bajadas, sin facturar nada, ERTE, casi la mitad de los trabajadores sin haber cobrado la prestación del paro, facturas de alquileres y suministros por pagar e inversiones para adecuar los locales a las nuevas medidas de higiene y seguridad.

En ese sentido, ha augurado que más del 50% de los negocios no saldrá adelante, por lo que ha pedido colaboración a los grupos parlamentarios para "no matar" al sector, que ha señalado que representa el 1,7% del PIB en Catalunya, con más de 3.800 millones de euros anuales de facturación, 300.700 empresas y 38.000 trabajadores, la mayoría de ellos jóvenes.

"PLAN DE RESCATE" PARA LAS DISCOTECAS

El representante del sector de discotecas ha indicado que tienen una previsión de facturar el 30% cuando vuelvan a abrir, registrar pérdidas este año y probablemente también el que viene, y no recuperarse hasta de aquí a cinco años, en el peor de los casos.

Por ello, ha exigido un "plan de rescate" para el sector, con los fondos que vendrán de Europa, que reclamarán tanto al Gobierno como a la Generalitat y que su cuantía dependerá de cuándo y cómo podrán abrir.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Héctor Amelló (Cs) ha estado de acuerdo con la necesidad de un plan de choque para el ocio nocturno, como también se reclama para toda la cultura, y Rafel Bruguera (PSC) ha lamentado que con la crisis del coronavirus "ha llovido sobre mojado" para ambos sectores.

Natàlia Sànchez, de la CUP, ha llamado a hacer una "alianza" entre las discotecas y las fiestas mayores, para que ambas puedan desarrollarse.

El diputado de ERC Ruben Wagensberg se ha posicionado con Mas en el rechazo a que no se pueda bailar en las discotecas porque significa que pierden su esencia y ha agregado que "una discoteca en la que no puedes bailar con desconocidos no es una discoteca", frase que el empresario del ocio nocturno ha decidido hacer suya.