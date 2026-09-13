Una discusión de tráfico entre dos conductores en Barcelona deja un herido leve por arma blanca

Archivo - Un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una discusión de tráfico entre dos conductores este sábado sobre las 16 horas de la tarde, a la altura del número 379 de la Via Favència de Barcelona, acabó con un hombre herido leve por arma blanca.

Uno de los conductores agredió al otro con arma blanca y huyó del lugar de los hechos, según han informado fuentes municipales a Europa Press.

El agresor aún no está localizado y el herido fue trasladado por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a un centro hospitalario en estado leve.