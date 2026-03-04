Diseñan una estrategia que mejora la eficacia de la quimioterapia reduciendo la dosis de fármaco

El equipo del IR Sant Pau a cargo del estudio. - IR SANT PAU

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Instituto de Investigación Sant Pau (IR Sant Pau) de Barcelona ha diseñado una estrategia en nanomedicina que permite mantener y mejorar el efecto antitumoral de la quimioterapia usando cantidades "mucho menores" de fármaco.

La estrategia, publicada en un artículo en 'Materials Today Bio', aborda "uno de los grandes retos de la oncología", que es reducir la toxicidad de la quimioterapia sin perder eficacia, informa el IR Sant Pau en un comunicado de este miércoles.

El investigador del IR Sant Pau Ugutz Unzueta ha apuntado que durante años se ha asumido que aumentar la cantidad de fármaco era la vía para mejorar la eficacia, pero los resultados del estudio indican que lo "realmente decisivo" es cómo y dónde se une el fármaco al nanotransportador.

NANOMEDICINAS DIRIGIDAS

El equipo ha diseñado nanomedicinas proteicas capaces de autoensamblarse en nanopartículas multivalentes y dirigirse "de forma altamente selectiva" a células tumorales que sobreexpresan el receptor CXCR4, implicado en la progresión y diseminación de numerosos tumores sólidos y hematológicos, y asociado a peor pronóstico clínico.

La plataforma usada en el estudio se basa en un nanovehículo proteico que, gracias a tener múltiples copias de un péptido direccionador a CXCR4, favorece una captación preferente por parte de las células tumorales, minimizando así la acumulación del tratamiento en tejidos sanos.

POSICIONES ESTRATÉGICAS EN LA PROTEÍNA

El trabajo ha evaluado estrategias de conjugación sitio-específica, es decir, que permiten fijar una única moléculas de fármaco en posiciones estratégicamente seleccionadas de la estructura proteica.

Los resultados demuestran que controlar tanto el número de moléculas de fármaco como su localización exacta tiene un "impacto positivo" en la capacidad del nanoconjugado para acumularse en el tumor y, en última instancia, en su eficacia antitumoral.

"Hemos comprobado que colocar el fármaco en una región estructuralmente neutra permite mejorar su rendimiento terapéutico", ha apuntado Unzueta.