Docentes de Assemblea de Centres de Catalunya Central se encierran en los servicios territoriales

Los docentes en las instalaciones de los servicios territoriales de la Catalunya Central en Manresa (Barcelona) - ASSEMBLEA DE CENTRES DE LA CATALUNYA CENTRAL

BARCELONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unos 20 docentes de la Assemblea de Centres de la Catalunya Central se han encerrado este martes por la tarde en el edificio de los servicios territoriales de la Catalunya Central, en Manresa (Barcelona), durante la segunda jornada de huelga docente en Catalunya.

Según informan tras ser consultados por Europa Press, tienen intención de pasar la noche allí e insisten en las demandas del colectivo docente: "Una educación pública de calidad" en todas las etapas educativas, la reducción de las ratios y más recursos.

La portavoz, Lídia Blanch, ha explicado que ya se encuentran dentro de las instalaciones y que se han reunido con ellos la directora de los servicios territoriales de la Catalunya Central, Saray Gómez, así como otros cargos educativos de la zona.