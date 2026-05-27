Docentes en huelga cortan totalmente la AP-7 a la altura de la Roca del Vallès (Barcelona)

Retención de vehículos en la AP-7 - TRÀNSIT

BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Docentes en huelga cortan en ambos sentidos la AP-7 a su paso por La Roca del Vallès (Barcelona) desde este miércoles las 11.45 horas, cuyos cortes generan retenciones en sentido norte y sur, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En dirección Girona las colas alcanzan los 9,5 kilómetros desde Mollet del Vallès (Barcelona) y hacia Tarragona son de 6 kilómetros desde Cardedeu (Barcelona).

Este miércoles es la segunda huelga educativa de este ciclo de movilizaciones hasta junio y la cuarta huelga educativa desde el inicio de este curso.